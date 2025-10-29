TREVISO (ITALPRESS) – Incidente stamattina tra un’automobile e un pullman di studenti in via Maggiore Piavon, a Oderzo, in provincia di Treviso. Deceduto il conducente dell’auto, feriti 15 dei 50 passeggeri a bordo del bus. Sono in corso operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del fuoco.

VALDITARA “VICINANZA AGLI STUDENTI COINVOLTI”

“Esprimo la mia più sentita vicinanza agli studenti coinvolti nel tragico incidente avvenuto questa mattina a Oderzo, in provincia di Treviso. Un ringraziamento particolare va ai soccorritori, ai Vigili del Fuoco, al personale sanitario, alle Forze dell’ordine per il tempestivo intervento e all’autista del pullman che trasportava i ragazzi, che, seppure rimasto contuso, ha dimostrato sangue freddo e grande senso di responsabilità nel mettere in salvo i passeggeri dopo l’impatto. Questo drammatico episodio richiama ancora una volta l’attenzione sulla necessità di garantire condizioni di sicurezza sempre più elevate nei trasporti. La tutela e l’incolumità degli studenti, sia durante il tragitto casa-scuola sia nel corso delle uscite didattiche e delle gite, rappresentano una priorità assoluta per il Ministero dell’Istruzione e del Merito. In tal senso siamo impegnati a rivedere anche i requisiti di qualità dei veicoli impegnati nelle uscite didattiche e nelle gite così da garantire standard sempre più alti”. Così Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito.

