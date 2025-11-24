Scontro tra un furgone e un tir nel Milanese, muore un giovane di 23 anni

MILANO (ITALPRESS) – Incidente mortale nel milanese. Un giovane italiano di 23 anni è morto mentre era alla guida di un furgone nel tardo pomeriggio sulla statale 9 via Emilia nei pressi di Vizzolo Predabissi a seguito di uno scontro frontale con un Tir. Ferito il conducente del mezzo pesante.

Lo schianto tra i due mezzi è avvenuto verso le 18. Sul posto squadre dei vigili del fuoco di Lodi e Milano che hanno provveduto a estrarre dagli abitacoli i due conducenti e a mettere in sicurezza l’area interessata. Al vaglio di carabinieri e polizia locale le cause dell’incidente mortale.

