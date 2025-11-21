Scontro tra stuntman durante uno spettacolo nel Napoletano, un morto

NAPOLI (ITALPRESS) – Incidente mortale in occasione di uno spettacolo acrobatico di un circo itinerante a Sant’Anastasia nel napoletano. Per cause in via di accertamento è avvenuto uno scontro tra due motociclisti professionisti. Uno dei due stuntman è deceduto. Sul posto i Carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Erano tre i motociclisti che giravano all’interno della sfera d’acciaio nel corso dello spettacolo al circo itinerante. Lo spettacolo è al buio, illuminato dai led che i centauri indossano sulla tuta. Improvvisamente pare che uno di loro sia caduto a piombo al centro della sfera. Gli altri 2 hanno tentato di evitarlo rallentando ma si sarebbero tutti investiti tra loro. A perdere la vita un 26enne cileno. Un messicano 43enne – è stato trasportato in codice rosso in pericolo di vita all’ospedale del mare. Il terzo, anche lui 26enne ma colombiano, è cosciente e al momento sta bene.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).