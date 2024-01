CATANZARO (ITALPRESS) – Tragedia lungo la strada statale 106 Jonica, nei pressi di Montauro, a pochi chilometri da Catanzaro.

Quattro persone sono morte nello scontro tra due auto, una Fiat Idea ed una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti carabinieri, agenti della polizia stradale, vigili del fuoco e personale del 118. Indagini sono in corso per accertare la dinamica del sinistro. Le giovani vittime, secondo i primi accertamenti, sono due uomini e due donne. “Una preghiera per i quattro ragazzi deceduti in seguito ad un drammatico incidente sulla Strada Statale 106, a pochi chilometri da Catanzaro. La Calabria è in lutto per queste giovani vite spezzate. Sincero cordoglio da parte della Giunta regionale alle famiglie delle vittime. Le istituzioni e la politica devono rispondere a queste tragedie con fatti concreti, non con parole”, commenta Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Ennesima tragedia sulla SS 106: ci stringiamo al dolore delle famiglie e siamo ancora più determinati a realizzare tutti gli interventi necessari per metterla in sicurezza. Anche per questo abbiamo stanziato 3 miliardi nelle legge di bilancio e monitoriamo con estrema attenzione questo dossier”, sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

