FUJAIRAH (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Alberta Santuccio chiude con una medaglia di bronzo la prova individuale della tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Fujairah, l’ultima prima di Campionati Europei e Giochi Olimpici. La catanese delle Fiamme Oro, vicecampionessa mondiale in carica, negli Emirati Arabi ha sciorinato un’ottima prestazione, chiudendo con un terzo posto che bissa il risultato di due mesi fa a Nanchino e le vale l’ottavo podio in carriera nel circuito iridato. Si è fermata invece agli ottavi di finale Rossella Fiamingo, chiudendo 12^. La giornata di bronzo per Santuccio è iniziata con un netto successo sull’egiziana Gaber (15-1) ed è proseguita con un vibrante derby azzurro contro Nicol Foietta, che ha visto “Alby” prevalere sui titoli di coda per 15-14. Parallelamente avanzava anche “Ross” Fiamingo, prima con un 12-11 batticuore sulla cinese Qu e poi con un meritato 15-10 sull’estone Lehis. Negli ottavi di finale le due spadiste di Catania hanno visto la prospettiva di una sfida tutta italiana tra le “top 8”, sfumata però perchè Santuccio ha battuto l’atleta neutrale Bekmurzova con il punteggio di 15-13, mentre Fiamingo ha ceduto 15-9 all’ucraina Kharkova. Quest’ultima, dunque, è diventata l’avversaria dell’etnea nel match per il podio: un assalto interpretato in maniera perfetta da Santuccio che, vincendo 15-7, si è assicurata così la certezza del podio. Solo in semifinale la 29enne poliziotta siciliana si è arresa sul 15-8 a Man Wai Kong, portacolori di Hong Kong e poi vincitrice della prova davanti alla svizzera Pauline Brunner. Per Santuccio terza posizione insieme alla francese Auriane Mallo Breton. Così le altre azzurre in pedana oggi: 19^ Federica Isola, 27^ Nicol Foietta, 34^ Giulia Rizzi, 35^ Mara Navarria, 45^ Roberta Marzani e 56^ Alessandra Bozza. La tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Fujairah si chiuderà domani con la prova a squadre. L’Italia del ct Dario Chiadò (negli Emirati Arabi ci sono i maestri di staff Roberto Cirillo, Daniele Pantoni e Alfredo Rota) sarà in pedana, da testa di serie numero 1, debuttando negli ottavi contro la vincente di Germania-Egitto, con il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria.

