ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’en plein delle 12 fiorettiste azzurre qualificatesi a Shanghai (Cina), il venerdì che apre questo intensissimo weekend di scherma internazionale è proseguito con i turni preliminari di altre quattro prove di Coppa del Mondo: buon inizio per l’Italia che porta ai tabelloni principali di domani 9 sciabolatrici a Plovdiv (Bulgaria) e altri 9 sciabolatori a Madrid (Spagna), e poi 8 spadiste a Fujairah (Emirati Arabi) e 7 spadisti a Saint Maur (Francia). Sono nove le azzurre del CT Nicola Zanotti che si sono qualificate per il tabellone principale della prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile in corso a Plovdiv, in Bulgaria. Già ammesse per diritto di ranking Martina Criscio e Chiara Mormile, grazie ad un’ottima fase a gironi si sono subito aggiunte anche Manuela Spica, Irene Vecchi, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo e Michela Battiston. Dopo i turni preliminari hanno staccato il “pass” per la seconda giornata di gare anche Benedetta Fusetti e Rossella Gregorio. Out nel match decisivo Claudia Rotili e Mariella Viale, stop nel turno precedente per Michela Landi. Domani la giornata clou della gara individuale con il tabellone principale da 64 che prenderà il via alle ore 9.30 (orario italiano). La tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Plovdiv si chiuderà poi domenica con la prova a squadre. Nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Madrid sono nove gli sciabolatori azzurri qualificati per la giornata clou della gara individuale. Erano tre gli atleti del CT Nicola Zanotti già ammessi per diritto di ranking: Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo. Grazie ad una fase a gironi senza la macchia di una sconfitta hanno subito staccato il pass anche Enrico Berrè, Giacomo Mignuzzi e Dario Cavaliere. Le vittorie negli assalti dei tabelloni preliminari hanno poi consentito a Matteo Neri, Lorenzo Ottaviani e Pietro Torre di raggiungere i compagni nel tabellone principale. Stop nel match decisivo per Marco Mastrullo e Francesco Bonsanto mentre Mattia Rea è stato eliminato nel tabellone da 128. Domani il tabellone principale individuale con il via alle ore 10. Domenica la terza ed ultima giornata della tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Madrid con la competizione a squadre. A Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, sono otto le spadiste azzurre del CT Dario Chiadò qualificate per il tabellone principale dell’ultima prova individuale della stagione del circuito di Coppa del Mondo. Erano già qualificate alla giornata di domani, grazie alla posizione nel ranking, ben cinque portacolori dell’Italia: Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Federica Isola. Grazie ad una fase a gironi con cinque vittorie ed una sconfitta si è subito conquistata un posto anche Roberta Marzani. Dopo le fasi preliminari ad eliminazione diretta hanno staccato il pass Alessandra Bozza e Nicol Foietta. Out nell’ultimo incontro di giornata Sara Maria Kowalczyk e Lucrezia Paulis. Si è conclusa nel tabellone da 128 la gara di Gaia Caforio e Vittoria Siletti. Domani, a partire dalle ore 7 (orario italiano), il tabellone principale da 64 a livello individuale. Domenica la tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Fujairah si chiuderà con la gara a squadre. Sette azzurri del CT Dario Chiadò avanzano al tabellone principale del “Challenge Monal” di Saint Maur, ultima tappa stagionale del circuito di Coppa del Mondo di spada maschile. Già ammessi per diritto di ranking Davide Di Veroli e Federico Vismara, rispettivamente numero 3 e 5 del seeding, grazie ad un girone con cinque vittorie e una sola sconfitta hanno staccato fin da subito il “pass” anche Giulio Gaetani e Simone Mencarelli. Dopo una lunga fase preliminare si sono qualificati poi per il tabellone principale di domani Gianpaolo Buzzacchino, Giacomo Paolini ed Enrico Piatti. Stop nel match decisivo per Filippo Armaleo e Andrea Santarelli. Si sono invece fermati nel turno dei 128 Fabrizio Di Marco e Gabriele Cimini, e nel tabellone da 256 Valerio Cuomo. Domani a partire dalle ore 9 il tabellone principale da 64 “Challenge Monal” mentre domenica la tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Saint Maur si concluderà con la gara a squadre.

