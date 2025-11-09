BERGAMO (ITALPRESS) – Sono due i morti dell’incidente avvenuto sulla tangenziale sud di Bergamo, all’altezza di Stezzano. Le vittime sono due uomini di 23 e 62 anni. Un terzo uomo di 64 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Anche altre due persone sono rimaste ferite nello scontro avvenuto fra due auto e un furgoncino, lungo la strada statale 470. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).