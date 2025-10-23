Scontro frontale nel Bolognese, morto un bambino di 7 anni

BOLOGNA (ITALPRESS) – Incidente mortale nella serata di ieri nel bolognese. Unno scontro frontale tra due auto è avvenuto lungo la strada Porrettana a Lovoleto. Un bambino di sette anni ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Sul posto i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
– foto d’archivio IPA Agency –
(ITALPRESS).
