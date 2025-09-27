TORINO (ITALPRESS) – Si sono verificati alcuni scontri fra i manifestanti Pro Pal e il cordone della polizia in strada dell’Aeroporto, fra i comuni di Borgaro e Torino. Circa un migliaio di persone nel pomeriggio erano partite in corteo da piazza Crispi, nella periferia nord del capoluogo, sventolando bandiere palestinesi e con l’intenzione di raggiungere lo scalo Sandro Pertini per bloccare la pista di atterraggio.

In strada dell’Aeroporto i manifestanti, con il lancio di bottiglie e petardi, hanno provato a forzare il blocco delle forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni, cariche e idranti. In questo momento il corteo sembra aver deciso di provare altre strade, un gruppo in bicicletta è riuscito a entrare in tangenziale e a proseguire lungo lo snodo per Caselle, dove però c’è un altro posto di blocco predisposto per impedire il loro passaggio.

