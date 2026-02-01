Scontri a Torino, sono 103 le persone ferite

TORINO (ITALPRESS) – Sono 103 le persone ferite che, dopo gli scontri di ieri sera durante il corteo pro Askatasuna a Torino, si sono rivolte alle cure dei pronto soccorso cittadini attraverso la centrale operativa del 118. Tutti i feriti sono stati dislocati negli ospedali Cto, Molinette, Giovanni Bosco, Gradenigo, Mauriziano, Martini e Maria Vittoria, nessuno si trova in gravi condizioni, fra di loro ci sono sia agenti delle forze dell’ordine che manifestanti. Intorno a mezzogiorno la Questura dovrebbe comunicare il numero delle persone arrestate e accompagnate in seguito alla guerriglia urbana di ieri, al momento i fermati dovrebbero essere due. Nel frattempo, questa mattina la premier Giorgia Meloni è atterrata a Torino per una visita lampo al poliziotto che ieri è stato accerchiato da un gruppo di manifestanti, colpendolo con calci, pugni e anche un martello, insieme al collega che l’ha soccorso dai violenti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).