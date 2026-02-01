Scontri a Torino, sono 103 le persone ferite

Mandatory Credit: Photo by Sebastiano Bacci/ZUMA Press Wire/Shutterstock (16498231at) More than 20 thousand people took part in the protest in solidarity with Askatasuna, the social center closed in december 2025. The protest ended up in heavy clashes with the police, with fires, tear gas and water cannons. Many wounded and damages to properties. A policeman is beated by protester as he finds himsef alone with them. A man is using a hammer to hit the policeman. National Protest In Solidarity With Askatasuna In Turin, Abruzzo, Italy - 31 Jan 2026

TORINO (ITALPRESS) – Sono 103 le persone ferite che, dopo gli scontri di ieri sera durante il corteo pro Askatasuna a Torino, si sono rivolte alle cure dei pronto soccorso cittadini attraverso la centrale operativa del 118. Tutti i feriti sono stati dislocati negli ospedali Cto, Molinette, Giovanni Bosco, Gradenigo, Mauriziano, Martini e Maria Vittoria, nessuno si trova in gravi condizioni, fra di loro ci sono sia agenti delle forze dell’ordine che manifestanti. Intorno a mezzogiorno la Questura dovrebbe comunicare il numero delle persone arrestate e accompagnate in seguito alla guerriglia urbana di ieri, al momento i fermati dovrebbero essere due. Nel frattempo, questa mattina la premier Giorgia Meloni è atterrata a Torino per una visita lampo al poliziotto che ieri è stato accerchiato da un gruppo di manifestanti, colpendolo con calci, pugni e anche un martello, insieme al collega che l’ha soccorso dai violenti.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

