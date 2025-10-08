Scompenso cardiaco, nuove linee d’azione nel policy paper

ROMA (ITALPRESS) - In Italia lo scompenso cardiaco interessa circa un milione di persone ed è la prima causa di ospedalizzazione negli over 65. Per affrontare le principali criticità legate a una patologia in costante crescita è stato presentato a Roma il policy paper “Verso un piano nazionale per lo Scompenso Cardiaco”. Nel corso dell’iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di AstraZeneca Italia, Roche Diagnostics e Bayer Italia, sono stati illustrati i risultati del documento elaborato dal Gruppo di Lavoro dedicato. mgg/azn