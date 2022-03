CATANIA (ITALPRESS) – Beni per 160 milioni di euro sono stati confiscati dai finanzieri del Comando provinciale di Catania e dello Scico a due persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata alla raccolta di scommesse clandestine, al riciclaggio, alla truffa nei confronti dello Stato e all’evasione fiscale, con l’aggravante del reato transnazionale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale etneo. Secondo chi indaga, si tratta del primo esito processuale di una complessa attività investigativa, svolta dal Nucleo Pef della Guardia di finanza di Catania e dallo Scico, che ha portato a un’ordinanza – eseguita nel marzo dello scorso anno nel territorio nazionale (in Sicilia, Emilia Romagna e Puglia) ed europeo (in Germania, Polonia e Malta) – con cui il Gip di Catania ha disposto misure cautelari nei confronti di 23 persone, tutte indagate, a vario titolo, per esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio; condotte aggravate, per alcuni degli indagati, dalla finalità di favorire gli interessi dell’associazione mafiosa “Santapaola-Ercolano”.

Le indagini, svolte dalle unità specializzate antiriciclaggio e dal Gico del Nucleo PEF di Catania, hanno tratto origine dall’approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta e hanno riguardato un sistema che sarebbe stato finalizzato “all’illecita raccolta e gestione delle scommesse sportive on line, oltre che delle attività volte al riciclaggio dei relativi proventi”. E’ stato evidenziato – nella fase delle indagini preliminari – che i soggetti sottoposti a indagine “avevano ideato su internet un’apposita piattaforma di gioco, non autorizzata a operare in Italia, attribuendone la proprietà a una società maltese”. Le successive attività di verifica fiscale hanno delineato, sottolineano le Fiamme gialle, “l’esistenza di una stabile organizzazione della società maltese in Italia, che, nel periodo considerato (dal 2013 al 2016), ha conseguito ricavi non dichiarati per 570 milioni di euro e ha omesso la dichiarazione dell’imposta sulle scommesse per un importo di circa 30 milioni di euro”.

Sempre secondo quanto emerge dalle indagini, sarebbe stata organizzata, sempre a cura dell’associazione criminale, l’illecita raccolta di scommesse “da banco” sull’intero territorio nazionale, attraverso una rete di agenzie, collegate alla predetta piattaforma di gioco: al riguardo, si è accertato che solo una parte minimale delle scommesse avveniva on line, mentre la maggior parte delle puntate sarebbe stata effettuata in presenza e pagata in contanti. Gli importi delle scommesse, raccolte dalle varie agenzie sul territorio nazionale, e i proventi dell’evasione sarebbero poi affluiti nei conti della società maltese e, da lì, sarebbero stati ulteriormente riciclati nell’acquisito di terreni, fabbricati, società in Italia (Puglia ed Emilia-Romagna) e in Germania.

(ITALPRESS).

