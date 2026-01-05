Sciame sismico nella notte nel Maceratese, scossa di terremoto più forte di magnitudo 3.8

ROMA (ITALPRESS) – Sciame sismico nella notte nel maceratese. Una serie di scosse di terremoto sono state registrate nella finora, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a partire dalle 03:02, con la più forte alle 3:31 di magnitudo 3.8. L’epicentro a Sant’Angelo in Pontano (MC) a una profondità di 24 Km.
– foto screenshot INGV –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]