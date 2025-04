Sci, Malagò “Brignone? Il 6 febbraio 2026 scadenza per entrambi”

MILANO (ITALPRESS) - "Brignone? Ci siamo sentiti. Andrò a trovarla nei prossimi giorni, è molto determinata e sul pezzo, come è lei, è fuoriclasse anche su questo. Di fatto abbiamo la stessa scadenza, il 6 febbraio 2026, noi abbiamo la cerimonia inaugurale e lei le prove per la discesa libera a Cortina. Ci dobbiamo far trovare entrambi pronti". Lo ha dichiarato a proposito di Federica Brignone il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine dell'evento "Il Foglio Sportivo" in corso di svolgimento allo stadio San Siro. pia/gm/azn