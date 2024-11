ROMA (ITALPRESS) – Trionfo di Federico Pellegrino nella 10km in tecnica libera che ha completato il trittico di gare FIS di Muonio, in Finlandia, a due settimane dal via della stagione di Coppa del Mondo. Il campione valdostano ha dominato con il miglior tempo in 23’15″0 dopo essere passato al comando in ciascun rilevamento cronometrico, per superare di 7″3 il tedesco Friedrich Moch e di 16″9 il finlandese Arsi Ruuskanen. Un terzetto di ottime prove quindi per Pellegrino che esce dai test di Muonio con il podio nella sprint in classico, un piazzamento a ridosso della top ten nella distance in alternato di sabato e la vittoria odierna. E tra una decina di giorni si torna in Finlandia per le prime prove del massimo circuito: tra il 29 novembre ed il primo dicembre sono in programma un’individuale ed una sprint in classico ed una mass start in tecnica libera.

Tra gli azzurri bene anche Davide Graz che chiude quarto, staccato di 17″ dal compagno di squadra rimanendo giù dal podio per un singolo decimo di secondo. Appena dietro, Elia Barp (+17″6), quinto sul traguardo ed in linea a propria volta per un piazzamento sul podio per gran parte della distanza, mentre Paolo Ventura è ottavo a 21″0. Sedicesimo posto per Francesco De Fabiani che paga 48″ da Pellegrino, con Simone Daprà ventesimo a 55″3 e Michael Hellweger 36esimo a 1’26.

Buoni riscontri azzurri anche nella gara femminile che sulla stessa distanza ha visto al settimo posto Caterina Ganz e al decimo per Francesca Franchi.

Il miglior tempo è stato segnato dalla tedesca Vicotria Carl che dopo 25’42″3 di gara si è lasciata alle spalle di 9″1 la padrona di casa Kerttu Niskanen, con l’austriaca Teresa Stadlober in terza posizione a 28″5.

Appena superiore al minuto il ritardo pagato da Ganz, giunta sul traguardo con il settimo tempo a 1’01″1 dalla vincitrice, preceduta anche da Pia Fink, Anne Kyllonen e Katharina Hennig.

Poco dietro, a chiudere la top10 di giornata, ecco l’altra trentina Franchi, decima a 1’07″2; Anna Comarella non ha invece preso parte alla gara.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).