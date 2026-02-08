Sci di fondo, Klaebo vince la 20km di skiathlon. Graz è il primo degli italiani, ottavo

TESERO (ITALPRESS) – Johannes Hoesflot Klaebo è il nuovo campione olimpico nello skiathlon 10km+10km maschile. Il norvegese ha concluso la sua prova con il tempo di 46’11″0, secondo il francese Mathis Desloges, arrivato a 2″. Medaglia di bronzo per l’altro norvegese Martin Loewstroem Nyenget (+2″1).
Primo degli italiani Davide Graz, ottavo a +49″, 14esimo Elia Barp, arrivato con 1’11″5 di ritardo. Ventesima posizione per Federico Pellegrino, a +1’51″5, Martino Carollo è arrivato 23esimo, a +2’16″5.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
