TESERO (ITALPRESS) – L’Italia sogna il podio per tre frazioni, poi deve arrendersi nella staffetta 4×7.5 km femminile dello sci nordico. Le azzurre chiudono infatti in 6a posizione, nella gara dominata dalla Norvegia.

Le scandinave approfittano infatti della doppia caduta della Svezia e si involano verso il trionfo in solitaria. Nono oro norvegese, dunque, col tempo di 1:15:44.8, mentre le svedesi riescono a rimontare e centrare un argento che ha un sapore amaro (+50.9). Bronzo alla Finlandia (+1:14.7), l’Italia chiude 6a (+1:59.7): fatale il calo di Federica Cassol, che era partita terza dopo la buonissima rimonta di Martina Di Centa. La figlia d’arte e Iris de Martin Pinter, seconda dopo la prima frazione, avevano fatto sognare una staffetta che ha potuto contare anche su una solida Caterina Ganz (4a al cambio).

“Le mie compagne di squadra hanno fatto una gara superlativa, per qualche minuto ci abbiamo creduto davvero alla medaglia. Non sono ancora al top su questa distanza, ma ho dato tutta me stessa. Il sesto posto resta un risultato importante, abbiamo sfiorato l’impresa e avrei voluto regalare l’onore del podio alle mie compagne. Ora continueremo a lavorare, non smetteremo mai di sognare una medaglia e pensiamo che sia raggiungibile in futuro”. Così Federica Cassol, ultima staffetta della staffetta 4×7.5km che ha chiuso sesta, ai microfoni di RaiSport. In mixed zone si presenta anche Martina Di Centa, che aveva lasciato il testimone dopo tre frazioni con l’Italia al terzo posto: “Ci abbiamo provato, ci ho creduto fino alla fine – spiega l’azzurra -. Ho cercato di fare il mio, ho sognato per tutta la gara”.

