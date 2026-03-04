Sci alpino paralimpico: la squadra cinese punta a una svolta a Milano-Cortina

Gli sciatori alpini paralimpici cinesi hanno conquistato tre medaglie d'oro, nove d'argento e sette di bronzo alle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022, ottenendo una prestazione storica sulla neve di casa. In vista delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che inizieranno il 6 marzo, atleti e allenatori cinesi si preparano ad affrontare nuove sfide, determinati a consolidare i propri punti di forza e a cercare una svolta sul palcoscenico paralimpico. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)