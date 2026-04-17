Cina, prodotti per la salute in evidenza alla sesta CICPE

Qual è il futuro della sanità? Lo si può scoprire alla sesta edizione della China International Consumer Products Expo (CICPE) di Hainan, dove 70 imprese internazionali stanno esponendo le loro ultime innovazioni, dai prodotti nutrizionali di alta gamma ai dispositivi sanitari intelligenti basati sull'IA. Ecco quali sono le tendenze del momento. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)