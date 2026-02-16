Sci alpino, lo svizzero Meillard oro nello slalom olimpico: Saccardi 12°

BORMIO (ITALPRESS) – Succede di tutto nello slalom di Bormio ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Atle Lie McGrath, in testa dopo la prima manche, inforca clamorosamente dopo pochi paletti e regala la medaglia d’oro allo svizzero Loic Meillard. Infuriato per l’errore il norvegese, che getta via i bastoncini, esce dalla pista e si sdraia in lacrime sulla neve ai limiti del bosco. Ne approfitta alla grande l’elvetico, che chiude in 1’53″61 e completa il terzetto di medaglie dopo l’argento in combinata e il bronzo in gigante.

La Svizzera si conferma dominatrice dello sci alpino al maschile con ben quattro ori su cinque discipline: il brasiliano Braathen, vincitore in gigante, è stato l’unico ad inserirsi tra i successi di Von Allmen (discesa e superG), Von Allmen/Nef (combinata) e il già citato Meillard. Argento all’austriaco Fabio Gstrein, alla prima volta su un podio olimpico, e bronzo al redivivo Henrik Kristoffersen.

Il norvegese, bronzo in slalom a Sochi 2014 e argento in gigante a Pyeongchang 2018, mette insieme il terzo tempo di manche che gli vale la terza medaglia della carriera ai Giochi Invernali.

Italia deludente nelle discipline tecniche. Dopo un gigante senza acuti, gli azzurri non brillano nemmeno in slalom. Inforcate per Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Tobias Kastlunger, l’unico italiano piazzato è Tommaso Saccardi che, nonostante il pettorale numero 37, riesce a ritagliarsi una buona 12esima posizione. “Sono molto contento di come ho gestito la tensione perché erano le mie prime Olimpiadi. Ho fatto una buona prima manche e nella seconda ho provato comunque ad attaccare. Partendo da dietro, non avevo tensioni e nessuno mi aspettava. Sono contento, perché erano condizioni difficili, la nevicata era forte. La pista era comunque bella, sono riuscito a spingere e a fare il tempo”, spiega il parmense.

Male in combinata e fuori sia in gigante che in slalom, si chiude nel peggiore dei modi un’Olimpiade per amara per Vinatzer: “La pista e la visibilità non erano un problema. Ho provato a fare qualcosa di diverso, ma non è andata bene. È stata un’Olimpiade deludente e mi dispiace non essere riuscito a reggere la pressione. È una delusione forte a livello sportivo, volevo vincere una medaglia per l’Italia”, ammette il 26enne di Bolzano.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).