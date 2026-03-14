Sci alpino, Julia Scheib vince il gigante di Are e conquista la Coppa di specialità

ARE (SVEZIA) (ITALPRESS) – Julia Scheib vince il gigante di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026. L’austriaca taglia il traguardo con il tempo di 2’22″41 e si prende aritmeticamente anche la Coppa di specialità. Secondo posto per la statunitense Paula Moltzan (+0″36), completa il podio la neozelandese Alice Robinson (+0″75). Quarta e quinta Emma Aicher (+1″74) e Mikaela Shiffrin (+2″22). La migliore delle italiane è Asja Zenere, decima a 2″78. A punti anche Ilaria Ghisalberti, 18esima a 3″78, Lara Della Mea, 21esima a 4″07, e Laura Pirovano, 23esima a 4″43. Errore su un dosso per Sofia Goggia, che butta via una potenziale top ten.

ORDINE D’ARRIVO

1. Julia Scheib (Aut) in 2’22″41

2. Paula Moltzan (Usa) a 0″36

3. Alice Robinson (Nzl) a 0″75

4. Emma Aicher (Ger) a 1″74

5. Mikaela Shiffrin (Usa) a 2″22

6. Zrinka Ljutic (Cro) a 2″32

7. Lara Colturi (Alb) a 2″50

8. Thea Louise Stjernesund (Nor) a 2″55

9. AJ Hurt (Usa) a 2″59

10. Asja Zenere (Ita) a 2″78

18. Ilaria Ghisalberti (Ita) a 3″78

21. Lara Della Mea (Ita) a 4″07

23. Laura Pirovano (Ita) a 4″43

CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 1186 punti

2. Emma Aicher (Ger) 1066

3. Camille Rast (Sui) 963

4. Sofia Goggia (Ita) 853

5. Alice Robinson (Nzl) 779

6. Paula Moltzan (Usa) 694

7. Julia Scheib (Aut) 672

8. Laura Pirovano (Ita) 625

9. Sara Hector (Swe) 597

10. Lindsey Vonn (Usa) 590

23. Elena Curtoni (Ita) 328

26. Lara Della Mea (Ita) 313

32. Nicol Delago (Ita) 251

39. Roberta Melesi (Ita) 174

40. Asja Zenere (Ita) 173

57. Federica Brignone (Ita) 101

65. Nadia Delago (Ita) 84

74. Martina Peterlini (Ita) 72

90. Ilaria Ghisalberti (Ita) 38

100. Sara Allemand (Ita) 21

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).