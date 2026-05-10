OKC vola sul 3-0 contro i Lakers nei playoff Nba, Cleveland accorcia sul 2-1 con Detroit

ROMA (ITALPRESS) – Oklahoma vola sul 3-0 nella serie con i Los Angeles Lakers, valida per le semifinali di Western Conference. I Thunder dominano 131-108 in California e si ben tre match point per raggiungere le Finals a Ovest. Shai Gilgeous-Alexander non tradisce le attese e chiude con 23 punti e 9 assist, Chet Holmgren aggiunge 18 punti e 9 rimbalzi. Sponda Lakers, sempre out Luka Doncic, Rui Hachimura e LeBron James combinano 40 punti, ma la franchigia di Redick sarà già spalle al muro in gara-4 (12 maggiore ore 04.30). Cleveland tiene aperta la serie con Detroit. I Cavs non sbaglia in gara-3 e la spuntano sul proprio parquet 116-109. Protagonista assoluto Donovan Mitchell, che chiude con 35 punti, 10 rimbalzi e 4 assist e +7 di plus/minus. Buone prove anche per James Harden e Jarrett Allen, a referto rispettivamente con 19 e 18 punti. Cade Cunningham va in tripla doppia – 27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist – ma i Pistons non riescono a dare la zampata finale alla serie, che vede Cleveland accorciare sul 2-1. In gara-4, 12 maggio ore 02.00, la franchigia dell’Ohio potrà pareggiare i conti prima di tornare a Detroit.

Cleveland tiene aperta la serie con Detroit. I Cavs non sbaglia in gara-3 e la spuntano sul proprio parquet 116-109. Protagonista assoluto Donovan Mitchell, che chiude con 35 punti, 10 rimbalzi e 4 assist e +7 di plus/minus. Buone prove anche per James Harden e Jarrett Allen, a referto rispettivamente con 19 e 18 punti. Cade Cunningham va in tripla doppia – 27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist – ma i Pistons non riescono a dare la zampata finale alla serie, che vede Cleveland accorciare sul 2-1. In gara-4, 12 maggio ore 02.00, la franchigia dell’Ohio potrà pareggiare i conti prima di tornare a Detroit.

– foto IPA Agency –

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