SUN VALLEY (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Federica Brignone si aggiudica senza gareggiare la Coppa del Mondo assoluta di sci alpino femminile 2024-2025. La forte nevicata prima e il vento poi hanno costretto infatti gli organizzatori delle Finali di Coppa del Mondo a Sun Valley a cancellare le due discese libere in programma oggi. Per tutto il pomeriggio italiano la giuria aveva continuamente posticipato le due gare, ribadendo come quella femminile avrebbe comunque fatto seguito di un’ora a quella maschile.

Alla fine, un black-out in sala stampa ed il forte vento hanno portato alla cancellazione delle due libere, che non saranno recuperate. Brignone, dunque, mette in bacheca la sua seconda coppa di cristallo in carriera dopo quella conquistata nel 2020. Per lei anche la classifica di specialità della discesa libera, che le sarà consegnata subito, mentre per la Sfera di Cristallo generale dovrà aspettare giovedì.

La campionessa azzurra classe 1990, milanese di nascita e valdostana d’adozione, vanta anche tre medaglie olimpiche e cinque iridate, tra le quali gli ori nella combinata a Courchevel/Meribel 2023 e nello slalom gigante a Saalbach-Hinterglemm 2025, oltre, con il trionfo di oggi, cinque Coppette di specialità.

Le parole di Brignone

“Mi sono resta conto di ciò che ho fatto e stavo facendo nel corso della stagione. La tensione c’era nel corso della giornata. Il programma è stato diverso dal solito e sarei scesa in pista per fare il massimo per giocarmi la Coppa del Mondo in discesa e vincerla è un qualcosa di davvero speciale per me. Tutto il lavoro che ho fatto è ritornato oggi”. Queste le prime parole, ai microfoni di Sky Sport, della fuoriclasse valdostana: “Sono emozionata, è una giornata fantastica”, ha aggiunto.

I complimenti di Rulfi

“Giornate così non capitano così spesso. Secondo me ha vinto poco per tutto quello che ha fatto in carriera e speriamo domani arrivi la Coppa del Mondo di gigante. Quest’anno ha messo insieme tutto ciò che ha imparato in carriera. Quando sono arrivato nel 2015 non aveva mai provato la velocità e ora è diventata un’atleta polivalente. È un esempio, insieme a Goggia, per tutto il movimento dello sci alpino”. Così invece, sempre ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Rulfi, direttore tecnico dello sci alpino femminile.

Goggia lancia la sfida per la prossima stagione

“L’annullamento della prova di oggi mi ha tolto la possibilità di giocarmela fino in fondo.

Complimenti a Federica per i risultati fatti”. Così Sofia Goggia dopo l’annullamento della discesa di Sun Valley: “Guardando alla mia stagione – prosegue Goggia – sono partita bene con il rientro a Beaver Creek dove ho fatto seconda, ma è stato pesante il doppio zero a St.Anton in discesa e super-G. Il problema alla spalla mi ha un po’ condizionato nel finale di stagione, ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte. C’è ancora tanto da lavorare a livello di sciate. Mancano ancora due gare dove darò tutto”.

