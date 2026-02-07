CORTINA (ITALPRESS) – Al termine del secondo allenamento cronometrato della discesa femminile, dichiarato concluso al numero 23 di Elena Curtoni nonostante la giuria abbia permesso al resto delle iscritte di scendere senza riscontro cronometrico sulla pista accorciata dalla grande curva fino al traguardo, lo staff tecnico ha ufficializzato il quartetto al via della competizione che domenica 8 febbraio assegnerà le medaglie (ore 11.30). Si tratta di Federica Brignone, Nicol Delago, Sofia Goggia e Laura Pirovano. Per Brignone si tratta della seconda discesa olimpica della carriera: nel 2018 a PyeongChang si ritirò. Goggia è invece alla terza esperienza dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022, così come Delago che si ritirò a PyeongChang 2018 e fu undicesima a Pechino 2022, mentre per Pirovano si tratta di una prima assoluta.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).