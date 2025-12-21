Schwarz vince il gigante di Cdm in Alta Badia, Vinatzer 14°

ALTA BADIA (ITALPRESS) – Marco Schwarz vince lo slalom gigante maschile di Alta Badia, prova valida per la Coppa del mondo di sci alpino 2025/2026. 2’35″02 il tempo dell’austriaco, che precede di soli 0″15 il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e di 0″22 il connazionale Stefan Brennsteiner. Ai piedi del podio il norvegese Atle Lie McGrath (+0″46) e il tedesco Fabian Gratz (+0″48), autore di una straordinaria rimonta dalla 29^ posizione. Marco Odermatt sesto a 0″82. Alex Vinatzer 14° a 1″28 e migliore degli italiani. A punti anche Tobias Kastlunger (25° a 2″40) e Filippo Della Vite (27° a 2″79).
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Marco Schwarz (Aut) in 2’35″02
2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) a 0″18
3. Stefan Brennsteiner (Aut) a 0″22
4. Atle Lie McGrath (Nor) a 0″46
5. Fabian Gratz (Ger) a 0″48
6. Marco Odermatt (Sui) a 0″82
7. River Radamus (Usa) a 0″87
8. Patrick Feurstein (Aut) a 0″90
9. Timon Haugan (Nor) a 0″95
10. Loic Meillard (Sui) a 1″09
14. Alex Vinatzer (Ita) a 1″28
25. Tobias Kastlunger (Ita) a 2″40
27. Filippo Della Vite (Ita) a 2″79
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).