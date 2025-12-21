Schwarz vince il gigante di Cdm in Alta Badia, Vinatzer 14°

ALTA BADIA (ITALPRESS) – Marco Schwarz vince lo slalom gigante maschile di Alta Badia, prova valida per la Coppa del mondo di sci alpino 2025/2026. 2’35″02 il tempo dell’austriaco, che precede di soli 0″15 il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e di 0″22 il connazionale Stefan Brennsteiner. Ai piedi del podio il norvegese Atle Lie McGrath (+0″46) e il tedesco Fabian Gratz (+0″48), autore di una straordinaria rimonta dalla 29^ posizione. Marco Odermatt sesto a 0″82. Alex Vinatzer 14° a 1″28 e migliore degli italiani. A punti anche Tobias Kastlunger (25° a 2″40) e Filippo Della Vite (27° a 2″79).

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Marco Schwarz (Aut) in 2’35″02

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) a 0″18

3. Stefan Brennsteiner (Aut) a 0″22

4. Atle Lie McGrath (Nor) a 0″46

5. Fabian Gratz (Ger) a 0″48

6. Marco Odermatt (Sui) a 0″82

7. River Radamus (Usa) a 0″87

8. Patrick Feurstein (Aut) a 0″90

9. Timon Haugan (Nor) a 0″95

10. Loic Meillard (Sui) a 1″09

14. Alex Vinatzer (Ita) a 1″28

25. Tobias Kastlunger (Ita) a 2″40

27. Filippo Della Vite (Ita) a 2″79

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).