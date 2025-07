Scholz “Meeting di Rimini non passerella politica ma luogo di dialogo”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Meeting non è né una vetrina e ne una passerella della politica come tanti dicono. È un luogo di dialogo dove ci si ascolta. Invito chiunque a venire per capire quanto i dialoghi al Meeting siano profondi e sinceri e per capire quanto la gente è disposta ad ascoltare". Così il presidente del Meeting di Rimini, Bernhard Scholz, in occasione della presentazione della 46ma edizione. "La nostra intenzione è renderlo un luogo fertile per la società civile dove le persone sanno assumersi la propria responsabilità conoscendo e comprendendo le difficoltà di un mondo sempre più complesse", aggiunge. xb1/mgg/mca1