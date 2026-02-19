Schlein “Se perde il referendum il governo non cade, lo batteremo alle politiche”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo referendum non è sui giudici, è sui diritti dei cittadini, perché l’indipendenza dei giudici è un principio che non tutela i giudici, tutela quei cittadini che da soli non hanno il potere, non hanno la visibilità e non hanno i soldi per far valere in altro modo le proprie ragioni”. Lo dice Elly Schlein, segretaria del Pd, a Dritto e Rovescio, su Rete4. “La giustizia in questo Paese non è perfetta, ha tanti problemi, ma di certo non migliora se viene messa sotto l’influenza del governo“, ha aggiunto.

Sulla sentenza Sea Watch: “E’ una sentenza che parla di proprietà, non c’entra nulla con i migranti. Giorgia Meloni dice una cosa sostanzialmente sbagliata. Oggi un’altra sentenza sugli scioperi dà ragione a Salvini. E’ politicizzata anche quella sentenza? Per me non lo sono nessuna delle due. I magistrati applicano la legge, non prendono decisioni politiche. Non è colpa dei giudici se il Governo scrive male le leggi”, ha rimarcato Schlein.

“No”. Così la segretaria del Pd risponde a Paolo Del Debbio che le chiede se il Governo cadrà in caso di vittoria del no al referendum sulla giustizia. “Il governo non cadrà, ha i numeri in parlamento e noi li batteremo alle elezioni politiche, stiamo costruendo l’alternativa”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).