Schlein “Meloni è al servizio di Musk o dell’Italia?”

ROMA (ITALPRESS) – “Insieme a tutte le opposizioni abbiamo chiesto alla Camera di correggere l’articolo 25 del dl spazio che lo stesso Musk aveva rilanciato condividendo un tweet dello scorso 23 settembre come il modo per trasformare Starlink nel sistema di backup dell’Italia. Abbiamo tentato di correggere la norma per garantire interesse e sicurezza nazionale in Commissione alla Camera e pure la maggioranza aveva votato a favore di 2 nostri emendamenti. Poi però hanno cambiato idea e hanno chiuso a ogni confronto sul resto”. Così la segretaria del PD Elly Schlein.

“Dopo un tweet dell’uomo di Musk in Italia che ha richiamato all’ordine FDI minacciandoli di non farsi più sentire per convegni o altro (cos’altro?) se avessero continuato a seguire il Pd anche sulle altre proposte – prosegue –. Le contestazioni di Salvini confermano le difficoltà del Governo nell’onorare un impegno preso con Musk che non va nell’interesse del paese e che è stato evidentemente assunto già prima che si avviasse il confronto parlamentare sul tema. A questo punto è necessario che Giorgia Meloni chiarisca da che parte sta? È al servizio di Musk o del paese? Le leggi si decidono su X o in parlamento?”.

