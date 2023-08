Schlein “La maggioranza volta le spalle a chi ha salari da fame”

ROMA (ITALPRESS) - "Quella sul salario minimo è stata la prima proposta di legge presentata dal Pd in questa legislatura e sono passati sette mesi da quando in questa aula avete votato contro le mozioni di tutte le opposizioni e sono 4 mesi che in commissione ascoltiamo esperti". Così la segretaria del Pd Elly Schlein nel suo intervento in aula sulla questione sospensiva relativa alla proposta di legge su salario minimo. "Votando questa sospensiva voltate le spalle a 3,5 milioni di lavoratori che hanno salari da fame, state dicendo loro 'la vostra sofferenza non ci interessa, non ci riguarda, riparliamo ne dopo l'estate'". mgg/gtr (Fonte video: Camera dei Deputati)