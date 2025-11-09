Schlein “La destra vuole imporre la legge del più forte e del più ricco”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Non accetteremo di vedere questa destra mondiale buttare giù a colpi di motosega il diritto internazionale per sostituirlo con la legge del più forte o con la legge del più ricco. Non accetteremo un mondo in cui Elon Musk si dà uno stipendio da mille miliardi di dollari mentre Meloni blocca il salario minimo per milioni di lavoratrici e di lavoratori. È questo il volto della destra che come al solito aiuta chi è già più ricco e dimentica chi fa fatica e rimane ai margini delle nostre società”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a Napoli al congresso nazionale dei Giovani Democratici.

“Respingeremo le tentazioni illiberali che soffiano un pò in tutta Europa, che vogliono restringere gli spazi di autonomia e indipendenza della magistratura, della stampa, delle organizzazioni della società civile. E’ una mania del controllo, di insofferenza del dissenso”, sottolinea la leader del Partito Democratico.

