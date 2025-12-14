ROMA (ITALPRESS) – “Il Pd è cresciuto ovunque. Siamo il primo partito nei voti veri, non nei sondaggi”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, all’assemblea nazionale. “La somma delle coalizioni è pari – aggiunge -. Quindi la partita delle politiche è apertissima, ci sono le condizioni per mandare a casa questa destra”.

Gli emendamenti presentati unitariamente dalle opposizioni alla manovra sono “un’alternativa potente. E’ nei fatti che germoglia l’elaborazione di un programma comune, senza rinunciare alle proprie identità”. “Uniti nella diversità abbiamo indicato al paese una strada possibile – aggiunge -. Confrontiamoci anche aspramente ma perseguiamo l”obiettivo di costruire l’alternativa. E’ tempo che l’Italia ricominci a sognare e a sperare”.

“Il PD è cresciuto, in questi tre anni, come nessun altro partito europeo è cresciuto. È innegabile che tutti insieme abbiamo fatto rialzare il partito dopo una dolorosa sconfitta nel 2022. Abbiamo cercato di ricucire degli strappi, di riallacciare dialoghi spezzati, di recuperare fiducia. Abbiamo restituito al partito slancio e protagonismo e si respira un clima di fiducia che insieme ci onora e ci responsabilizza. La discussione è la nostra forza, dobbiamo rivendicare quello che siamo: non un partito personale, ma un partito plurale. Non un partito come ce ne sono tanti a caserme o un partito comitato elettorale. Non è che se in Italia e ci sono tanti partiti personali, allora quelli strani siamo noi che pratichiamo davvero la democrazia interna. Non mi fido dei partiti in cui non vola mai una mosca perché parla solo il capo”.

“Abbiamo presentato un pacchetto unitario” di proposte alla manovra “che rappresentano già un impianto di politiche economiche condivisa con tutta la coalizione progressista che si è presentata alle regionali. Penso che questi emendamenti” fatti con “un lavoro di condivisione con le altre forze sia un’alternativa potente. E anche così, nei fatti, che germoglia l’elaborazione di governo comune. È il metodo giusto, senza rinunciare alle proprie diversità, alla propria sensibilità. Uniti nella diversità abbiamo prodotto delle proposte condivise indicando al Paese una visione alternativa, una strada diversa possibile, un’altra agenda politica economica e sociale”.

