Schlein “Dal Governo una riforma della giustizia per non essere giudicato”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa riforma non migliorerà l’efficienza della giustizia, non renderà più brevi i processi, non stabilizzerà i precari. Serve a chi è già al governo, l’ha chiarito Giorgia Meloni nella polemica con la Corte dei Conti che aveva bloccato il Ponte sullo Stretto di Messina. Ha detto ‘Vi facciamo vedere chi comanda’. Per noi chi governa ha una doppia responsabilità: rispettare le leggi e anche essere giudicato, soprattutto se sta buttando via come 13 miliardi di euro degli italiani come per il Ponte sullo Stretto”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite del Tg La7.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).