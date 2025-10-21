Schillaci “Un albero per la salute ribadisce concetto del One Health”

ROMA (ITALPRESS) - "Credo che sia un'iniziativa simbolica per ribadire un concetto che stiamo portando avanti da quando siamo al ministero: cioè quello del One Health e del Planetary Health". Lo ha affermato il ministro della salute, Orazio Schillaci, intervenuto, nell'Aula Magna dell'Ospedale Isola Tiberina, alla presentazione della terza edizione del progetto "Un albero per la salute", realizzato da FADOI in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. xl5/tvi/mca2