Schillaci “La prevenzione è un fattore fondamentale, il Servizio Sanitario Nazionale funziona bene”

ROMA (ITALPRESS) – “Da più di un anno ci stiamo concentrando sulla prevenzione, oggi il ministero della Salute si occupa di curare le italiane e gli italiani che non stanno bene, io vorrei che, il prima possibile, si occupasse essenzialmente di evitare che gli italiani si ammalino”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo al Welfare Italia Forum 2025.

“Abbiamo organizzato, lo scorso giugno, gli Stati Generali della prevenzione e la prevenzione è un argomento fondamentale, perché noi siamo tornati nel post covid a essere la seconda nazione più longeva al mondo, dopo il Giappone. Oggi però quasi il 25% della popolazione italiana è over 65, un numero che è destinata ad aumentare. Siamo contenti – ha aggiunto – perché gli italiani vivono di più, forse questo è dovuto un po’ agli stili di vita, ma forse dovuto anche un po’ al nostro Servizio Sanitario Nazionale di cui tanti parlano male in Italia alcuni dicono che morirà a breve ma forse funziona bene se gli italiani vivono così a lungo”.

Schillaci ha poi sottolineato che “dobbiamo, in prospettiva, diminuire il numero di persone che si ammalano, e il rapporto presentato mette bene in evidenza un dato un po’ preoccupante: un’adesione agli screening oncologici molto diversi tra nord e sud. È un dato che un po’ riflette i tanti altri problemi della sanità italiana, qualità e difetti a macchia di leopardo, su questo però c’è l’impegno totale del governo”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).