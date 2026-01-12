Schillaci “Dal Cdm legge delega per un sistema sanitario più efficiente”

ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio dei Ministri ha approvato con procedura d'urgenza il disegno di legge di delega al Governo per l'adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale. "Vogliamo dare più centralità alla persona, un Servizio Sanitario Nazionale più efficiente e moderno, capace di rispondere alle nuove esigenze, riducendo la mobilità sanitaria e offrendo nuovi modelli di presa in carico per l'assistenza territoriale", ha detto in conferenza stampa dopo il Cdm il ministro della Salute Orazio Schillaci. sat/gsl (fonte video: Palazzo Chigi)