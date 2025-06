Schifani “Voglio la valutazione dei dirigenti o blocco tutto”

PALERMO (ITALPRESS) - "Ieri in giunta ho trovato una proposta dell'assessore Messina che ci sottoponeva l'esigenza di un rinvio in blocco della funzione dei dirigenti in carica fino a dicembre: l'ho bloccata e ho detto di riformularla". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, durante la conferenza stampa di presentazione della legge contro la povertà. "Prima, attraverso gli uffici, avevo chiesto perché questo tipo di andazzo continuasse e sottolineato di volere fare dei controlli - aggiunge Schifani -. Mi è stato detto che non c'era tempo, ne ho preso atto ma non ho fatto passare la delibera, invitando l'assessore a riproporla entro giugno con dei paletti: alla scadenza di fine anno non mi si venga a riproporre questo tipo di proroga, entro sei mesi voglio che gli assessorati competenti facciano valutazioni sui singoli all'interno di apposite schede, che intendo vedere. I direttori generali devono metterci la faccia, dicendo quale dirigente è più bravo: non mi dicano che lo sono tutti, se a fine anno si ripropone questa situazione blocco tutto". xd8/vbo/mca3