Schifani “Stiamo ricostruendo una Sicilia che dice no alla mafia”

CATANIA (ITALPRESS) - "Grazie al sacrificio di chi ha dato la sua vita - magistrati, forze dell'ordine, imprenditori - grazie alla nuova politica, con le misure che abbiamo approvato in Parlamento nazionale - la stabilizzazione del carcere duro, il sequestro per equivalente, l'inasprimento del 41 bis - stiamo ricostruendo un Paese e una Sicilia che dicono no alla mafia". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a margine di una iniziativa a Catania per i 60 anni della Cosedil. abr/mca1