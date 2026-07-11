Schifani “Sport elemento centrale della politica del Governo regionale”

PALERMO (ITALPRESS) - “Lo sport è una struttura portante della formazione giovanile. A livello regionale ci abbiamo puntato: ricordo il bando Palestre, con fondi regionali destinati alle famiglie che vogliono mandare i propri figli in palestra e non hanno un reddito che glielo consente; è un bando che sta riscuotendo grandissimo successo e ci permette di sottrarre i minori alle tentazioni della strada e incentivare un’educazione sia morale che atletica". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della cerimonia per il via ai lavori di riqualificazione del Country Time Club di Palermo. "Oggi sono qui per testimoniare la mia vicinanza all’attività sportiva: è un elemento indispensabile per una crescita sana e per un’educazione sociale, soprattutto in una fase come questa in cui la nostra città sta vivendo momenti delicati a causa di una certa delinquenza nuova e violenta, su cui sicuramente ci saranno indagini molto ben realizzate. Credo sia importante riaffermare il principio di legalità: lo sport significa competere e competere significa riconoscersi in alcune regole". xd8/vbo/mca1