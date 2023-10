PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto in visita di cortesia, stamane a Palazzo d’Orleans, a Palermo, il generale di divisione Giuseppe Spina, neo comandante della Legione Carabinieri Sicilia.

Nel corso del “cordiale incontro”, si legge in una nota, “il governatore, augurando buon lavoro all’ufficiale, ha ribadito la più ampia collaborazione istituzionale da parte della Regione, così come avvenuto finora con l’Arma. E, nel contempo, ha espresso apprezzamento per il ruolo svolto quotidianamente sul territorio a fianco della comunità”.

Il presidente Schifani ha donato al comandante un crest della Regione Siciliana.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).

