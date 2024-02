PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha ricevuto questa mattina in visita di cortesia, a Palazzo d’Orlèans, a Palermo, il nuovo console di Tunisia a Palermo Mohamed Ali Mahjoub. Il diplomatico era accompagnato dal vice console Aymen Lamti.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in “un clima di grande cordialità”, si legge in una nota, è stato ribadito il valore dei legami culturali ed economici tra i due popoli. Il presidente Schifani ha donato al console una medaglia raffigurante il gonfalone della Regione e ha ricevuto un libro sul museo del Bardo di Tunisi.

– foto ufficio stampa Regione siciliana –

(ITALPRESS).

