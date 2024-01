Schifani “Potenziare la rete ospedaliera pubblica in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - “Dobbiamo potenziare quella che è la nostra rete ospedaliera pubblica". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’incontro “Emergenza sanità”, nella Sala Gialla dell’Assemblea regionale siciliana, a Palermo. "Abbiamo predisposto un programma impegnativo di un miliardo e cento milioni - sottolinea -. Prevediamo il completamento dell'incompiuta del Polo pediatrico di Palermo. È previsto uno stanziamento, sul quale confido ciecamente perché ho parlato un giorno fa con il Ministro, quindi riprenderemo i lavori per chiudere questa vicenda opaca e consegnare alla Sicilia un polo pediatrico di eccellenza regionale, se non meridionale. Ci sono anzi grossi interventi, ma la nostra strategia è stata quella di non di parcellizzare gli interventi di questo piano ma di concentrarli su alcuni punti che hanno una valenza strategica sul miglioramento del comparto sanitario ospedaliero. Siamo fiduciosi da qui a febbraio di potere annunciare qual è il nostro progetto. I nostri cittadini siciliani hanno diritto e anche il dovere di avere un'assistenza sanitaria all'eccellenza”. xd6/vbo/gtr