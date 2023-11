Schifani “Ponte sullo Stretto non dovrà essere cattedrale nel deserto”

PALERMO (ITALPRESS) - “Quando penso alle infrastrutture in Sicilia si parte sicuramente dal ponte sullo Stretto, che troverà realizzazione nel prossimo decennio. È chiaro tuttavia che non dobbiamo fermarci lì: occorre fare in modo che il ponte non sia una cattedrale nel deserto”. A dirlo è il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, al Cruise Terminal del Porto di Palermo, a margine della visita alla Borsa del turismo extralberghiero. xd8/sat