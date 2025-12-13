Schifani “Non ho letto dichiarazioni dell’ex ministro Cardinale, ero impegnato”

PALERMO (ITALPRESS) - "Non ho letto le dichiarazioni dell'ex ministro Cardinale, perché questa mattina sono stato impegnato su altri fronti e in particolare su questa importantissima iniziativa di Forza Italia: ho ascoltato ottimi interventi, che danno un senso di superiorità civile e sociale di questa riforma in favore dei cittadini e dell'autonomia della magistratura, nonché finalizzata a evitare che le correnti possano intervenire nei processi decisionali, che devono toccare invece atti di amministrazione della stessa magistratura". Così il presidente della Regione Renato Schifani a margine del convegno 'Vota sì. Per una giustizia giusta' all'Astoria Palace Hotel, rispondendo all'ex ministro Totò Cardinale che in un'intervista a La Sicilia aveva chiesto un "colpo d'ala" alla giunta regionale. xd8/tvi/mca3