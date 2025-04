VERONA (ITALPRESS) – Renato Schifani, il presidente della Regione Sicilia, parlando delle azioni che intende mettere in campo per aiutare i produttori vinicoli siciliani ha lanciato una forte accusa ai tanti lacci burocratici che ancora attanagliano l’azione governativa. “Sapete benissimo la mia ferma intenzione di realizzare un’area Cargo a Comiso. I miei avversari politici li gestisco, ci confrontiamo anche su questo punto anche con opinioni diverse ed è giusto che sia così. Ma il mio avversario è un altro, è la burocrazia. Lo dichiaro e me assumo la responsabilità. Quotidianamente combatto contro una burocrazia che non decide, che contrasta ogni scelta e rallenta notevolmente la crescita della Sicilia”, ha detto nel corso del Vinitaly a Verona.

