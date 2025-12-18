Schifani “Mare restituito ai cittadini e sviluppo economico per la Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - "I lavori stanno andando avanti molto speditamente, siamo molto soddisfatti dell'attività di questa istituzione, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, tra l'altro è stato restituito il mare ai cittadini palermitani e anche ai siciliani. Questo è un fatto socialmente rilevante, al di là della dinamica dei trasporti e dell'aumento del PIL, che passa anche dall'aumento delle presenze turistiche e dell'export su quale punteremo in manovra, per esempio abbiamo stanziato ben 10 milioni per ridurre i costi di export dei nostri produttori per combattere un'eventuale crisi nascente dai tassi di Trump". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell'incontro "Noi, il Mediterraneo", che si è svolto al Marina Convention Center, a Palermo. xd6/mgg/mca3