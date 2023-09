Schifani “Lavoriamo per contrastare la dispersione scolastica”

PALERMO (ITALPRESS) - "La dispersione scolastica è un fenomeno strutturale, che non riguarda solo la Sicilia. Il nostro governo ha cercato di contrastarlo stanziando una somma importante per il bonus palestre". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine dell'inaugurazione dell'anno scolastico all'Ics Sandro Pertini, nel quartiere Sperone di Palermo. "Le famiglie potranno mandare i figli in palestra, cosicché possano educarsi non solo fisicamente e atleticamente ma anche eticamente - aggiunge Schifani -. Ciò li sottrattebbe dalla dispersione scolastica e dai tentativi di reclutamento da parte di certi delinquenti". xd8/vbo/gsl