Schifani incontra a Palazzo d’Orléans il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona

PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolto a Palazzo d’Orléans un incontro istituzionale tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona. Alla riunione hanno preso parte anche il coordinatore provinciale e il segretario comunale di Forza Italia, Toni Scilla e Gianni Rizzo.

Nel corso dell’incontro – si legge nella nota della Regione – sono state affrontate alcune delle principali problematiche che interessano l’isola di Pantelleria, con particolare attenzione alla messa in sicurezza e all’adeguamento di alcune strade del centro urbano, nonché al tema dei trasporti, ritenuto strategico per la mobilità dei cittadini e per lo sviluppo del territorio.

Il presidente Schifani ha manifestato la propria disponibilità ad approfondire le questioni rappresentate, assumendo l’impegno di individuare le fonti di finanziamento necessarie per dare risposte concrete alle esigenze dell’isola.

Da parte sua, il sindaco Fabrizio D’Ancona ha invitato il presidente della Regione a effettuare una visita istituzionale a Pantelleria, per verificare direttamente sul posto la situazione e le criticità evidenziate durante l’incontro.

