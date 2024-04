Schifani “In Sicilia si stanno realizzando opere strategiche”

A Palermo, nella sala Alessi di Palazzo d'Orléans, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, e il presidente di Rfi, Dario Lo Bosco, hanno incontrato i giornalisti per fare il punto sullo stato di avanzamento dei cantieri aperti nell'Isola e sulle attività di formazione avviate dal gruppo in collaborazione con la Regione. "In Sicilia si stanno realizzando opere strategiche di importanza significative", ha sottolineato il Governatore. (ITALPRESS). xd6/vbo/gtr