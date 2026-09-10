Schifani “Imprese motore di crescita, avanti con riforme e sostegno virtuoso”

PALERMO (ITALPRESS) – “La salute delle imprese è un importante fattore di crescita dell’economia della Sicilia che negli ultimi tempi ha mostrato un Pil regionale in costante aumento, anche grazie alle politiche di questi anni. L’incontro con Confimi Industria Sicilia testimonia l’ottimo rapporto che il mio governo ha voluto instaurare, fin da subito, con le realtà produttive dell’Isola, lavorando con dedizione sul campo, raccogliendo istanze e attuando una serie di coraggiose riforme”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso dell’incontro che si è tenuto a Palazzo d’Orléans, a Palermo, con una delegazione regionale della Confederazione dell’industria manifatturiera italiana (Confimi) che rappresenta 45 mila imprese a livello nazionale.

“Il mio governo – ha aggiunto Schifani – ha introdotto novità che hanno innescato un circolo virtuoso e segnato una rapida crescita: dal potenziamento della Commissione tecnica specialistica al South working, dalla Super Zes al sostegno virtuoso alle imprese tramite Irfis. Misure che continuiamo a portare avanti con determinazione accanto a progetti come quello di far diventare l’aeroporto di Comiso una base cargo, per renderlo sempre di più un punto di riferimento per lo sviluppo del sud-est dell’Isola”.

La delegazione di Confimi Industria Sicilia era composta dal presidente regionale, Antonello Mineo, dai vicepresidenti Massimiliano Di Maria e Antonio Ferraro, e dalla consigliera regionale dell’associazione, Sandra Corpina.

“Abbiamo illustrato – commenta Mineo – le iniziative che si stanno portando avanti per soddisfare la richiesta delle imprese su rappresentanza e accompagnamento alla crescita: finanza agevolata, transizione tecnologica, formazione specialistica, innovazione, certificazioni. Con il presidente Schifani sono stati condivisi punti focali della politica industriale regionale come la norma per il South working, il ruolo fondamentale dell’Irfis, la necessità di sburocratizzazione, misure energetiche per sostenere le aziende e le famiglie, progettualità europea per valorizzare la centralità della sede a Bruxelles della Regione Siciliana. L’incontro, per il quale ringraziamo il presidente Schifani e il suo staff, segna l’inizio di una collaborazione virtuosa tra il governo regionale e Confimi Sicilia”.

– Foto Regione Siciliana –

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