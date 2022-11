Schifani “Il ricordo di Falcone e Borsellino è indelebile”

"Giovanni Falcone e Paolo Borsellino rimangono e rimarranno nella memoria dei siciliani onesti come protagonisti della lotta alla mafia: è giusto da parte nostra non solo non dimenticarli ma adottare quei provvedimenti che consentano a tutte le forze inquirenti di contrastare la mafia, aggredendola nei patrimoni". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della cerimonia di intitolazione dell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo ai due giudici assassinati nel 1992. vbo